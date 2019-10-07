Alaçatı’da 40 yıl sonra ilk hasat

İzmir Çeşme belediyesi, 200 yıllık sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızının ekonomiye kazandırılması için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı.

İzmir Çeşme belediyesi, 200 yıllık sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızının ekonomiye kazandırılması için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı. Belediyenin Alaçatı'daki bahçesinde bulunan 110 ağaçtan 40 yıl sonra ilk ürünler elde edildi. Kozmetik, gıda ve ilaç sektöründe kullanılan damla sakızının kilosu 300 Euro yani yaklaşık 2 bin liradan satışa sunulacak. Çeşme Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sorumlusu Kazım Beyaz, bu değerli ürünü ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi. 110 ağaçtan 5-8 kilogram sakız elde etmeyi beklediklerini açıklayan Beyaz, "Ağaca doğru bakım uygulanırsa 3 yıl sonra ürün alınabiliyor" dedi. Hasadın zor ve zahmetli olduğunu söyleyen işçilerden Akif Tunç da (47), "Tek tek yerden topluyoruz. Başka bir yöntemi yok" dedi. Barış Özer de (29), bir ağacın ürününü 2 günde toplayabildiklerini belirtti.