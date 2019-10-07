Altın fiyatları ne kadar? 7 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düştü mü? Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. İşte 7 Ekim Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Güvenli yatırım aracı olarak altını tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merakla araştırıyor. Kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 276,54 TL
SATIŞ: 276,57 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 441,27 TL
SATIŞ: 451,27 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 879,79 TL
SATIŞ: 902,54 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.765,09 TL
SATIŞ: 1.799,56 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.826,00 TL
SATIŞ: 1.853,00 TL
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