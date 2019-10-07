Çanakkale’de kefal bereketi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle 1,5 ton kefal yakaladı.

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle 1,5 ton kefal yakaladı. Alınan bilgiye göre, Recep Ceylan lüfer avlamak için Saros Körfezi'ne açıldı. Ceylan ve yanındakiler ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağırlaşan ağları çekmeye başlayan Ceylan, ağlardaki kefalleri görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Ağların çekilmesiyle teknenin içi kefalle doldu. Güneyli iskelesine kefal dolu balıkla dönen Recep Ceylan ağları temizlerken, kefalleri de kilosu 15 TL'den sattı. Kısmetlerine kefal geldiğini belirten Recep Ceylan, "İnşallah bir dahaki sefere lüferle döneriz" dedi.