Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...
Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dolar/TL geçen haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle hafta içinde 5.75'in üzerini gördü. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ :5,7126 TL
SATIŞ: 5,7150 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2754 TL
SATIŞ: 6,2775 TL
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