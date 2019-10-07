Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...