  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...

? Euro ne kadar? 7 Ekim Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...

07.10.2019, 09:42

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 7 Ekim Pazartesi ...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dolar/TL geçen haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle hafta içinde 5.75'in üzerini gördü. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 7 Ekim Pazartesi döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ :5,7126 TL
SATIŞ: 5,7150 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2754 TL
SATIŞ: 6,2775 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ekim Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN