İnşaatta dev istihdam hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı Yeni Ekonomi Program (YEP) ile Türkiye büyümeyi ve istihdamı artıracak önemli adımlara sahne olacak.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı Yeni Ekonomi Program (YEP) ile Türkiye büyümeyi ve istihdamı artıracak önemli adımlara sahne olacak. Bunlardan biri de çok sayıda sektörün lokomotifi konumunda, 1.5 milyon kişinin ekmek kapısı inşaatta "finansman desteği" ile atılacak. Bu hamle ile TÜİK verilerine göre geçen yıldan bugüne kadar en büyük istihdam kaybının yaşandığı inşaat sektöründe 750 binin üzerinde kişiye iş kapısı açılması hedefleniyor. Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

YÜZDE 30'UNA SERTİFİKA

BUNLARIN yanında, tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak. Böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kaybı azaltılacak. YEP kapsamında inşaat sektöründe yerel üretim, ithal ikameci politikalarla desteklenecek. İnşaat izinleri, elektrik bağlama, işe başlama gibi konularda ilgili kamu kuruluşları ile tüm belediyeler arasındaki imza süreci elektronik ortamda yapılacak. İnşaat sektörü yüzde 30'u mesleki yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli iş gücü haline getirilecek.