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gayrimenkulde yükselen değer olacak’

‘İzmir gayrimenkulde yükselen değer olacak’
Giriş Tarihi: 7.10.2019

Gözde Başkanı Op. Dr. , yapımı tamamlanan yeni 'nun kentin geleceğinde önemli rol oynayacağına dikkat çekti.

GÖZDE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, yapımı tamamlanan yeni İstanbul Otoyolu'nun kentin geleceğinde önemli rol oynayacağına dikkat çekti. İzmir'de konut ihtiyacının artan nüfus nedeniyle sürekli gündemde olduğunu ve mevcut konut stoğunun da yeterli olmadığını dile getiren Kalı, nitelikli konut projelerinin her zaman ilgi göreceğini dile getirdi. 2019'un son çeyreği olan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında konut satışlarında bir ivmelenme beklediklerini aktaran Kalı, "En cazip yatırım aracı yine gayrimenkul olacak. İzmir'deki konut stoğunun 4'te 1'i satılırsa konut fiyatlarına da %50 oranında zam gelecektir" dedi.
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