Sütün efendisi

17 yıldır Tire Süt Kooperatifi Başkanlığı görevini sürdüren Mahmut Eskiyörük fark yaratan hikayesi ile öne çıkıyor. Kendisi de orta ölçekli çiftçi olan Eskiyörük, 1967’de 8 üye ile kurulan küçük kasaba birliği görünümündeki Tire Süt Kooperatifi’ni bugün dünyaca ünlü tanınan bir marka haline getirdi

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, toprakla iç içe, başarılarla yoğrulmuş bir yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor. 17 yıldır tüm enerjisini üreticinin sorunlarını çözmeye ve başkanlığını yaptığı kooperatifi geliştirmeye adayan Eskiyörük'e adeta 24 saat yetmiyor. Kendisi de orta ölçekli bir çiftçi olan Eskiyörük, 1967'de 8 üye ile kurulan küçük kasaba birliği görünümündeki Tire Süt Kooperatifini bugün dünyaca ünlü tanınan bir marka yapmayı başarmış. 1959 doğumlu olan Başkan Eskiyörük, evli ve 3 çocuk babası.

Eskiyörük, 17 yıldır, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük projelere imza attı.

HİKAYESİNİ ANLATTI

1976 yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü kazandığını anlatan Başkan Eskiyörük, "3 yıl sonra çeşitli nedenlerden üniversite eğitimine ara vererek kaydımı dondurdum. Ardından vatani görevimi tamamlayarak baba mesleğim olan çiftçiliğe geri döndüm" dedi. Tarımsal sorunların örgütlü yapı oluşmadan çözülemeyeceğini yaşayarak fark ettiğini belirten Mahmut Eskiyörük, "1992-2002 yılları arasında Tire TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. 2002 yılında Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday oldum. Genel kurulda üreticilerimizin verdiği yoğun destekle başkanlığa seçildim. 90'lı yılların başından buyana tarım sektöründe yöneticilik yapıyorum. Türkiye'nin geleceğinin 'Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayileşme' olduğunu çeşitli platformlarda her fırsatta dile getirdim ve ısrarla getirmeye devam edeceğim. Son zamanlarda Anadolu'yu karış karış dolaşıyorum. Davetli olduğum her panel, konferans veya üniversitede Tire Süt Kooperatifi modelini anlatıyorum" diye konuştu.



BAŞARILARLA DOLU YÖNETİCİLİK HAYATI

BAŞARILARLA dolu hayat hikayesinden kesitler sunan Eskiyörük, "Milli Prodüktivite Merkezi 2009 yılında beni Yılın İşadamı ilan etti. Tire Süt Kooperatifi, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Örnek Kırsal Kalkınma Modeli seçildi. Bu dünya çapında büyük bir başarıydı. Sabancı Vakfı, 2012 yılının Fark Yaratan Kuruluşu olarak Tire Süt Kooperatifi'ni seçti. EBSO'dan 2013 yılında "Marka Yaratma, İstihdama Katkı ve Üretim Kalitesi" dallarında 3 ödül birden aldık. Avrasya Tüketici Derneği 2014'te tüketici araştırması sonucunda kooperatifimizi Yılın Markası ödülüne layık gördü. Tarım Bakanlığımız ve çeşitli kuruluşlar dahil daha sayamayacağımız birçok ödül aldık" dedi.



'DÜNYANIN EN GÜZEL İŞİNİ YAPIYORUM'

TİRE Kazantepe'deki arazisinde yem bitkisi üretimi yapan Eskiyörük, "Kooperatifi yönetirken uyguladığım tüm prensiplerimi kendi işimde de uyguluyorum. Bence dünyanın en güzel işi çiftçilik ama gençler güvencesi olmadığı için tercih etmiyor" dedi.

FARK YARATANLAR - NADİR UYSAL