Altın fiyatları ne kadar? 8 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Ekim Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan tam altın bin 807 liradan, 894 liradan alınan yarım altın 903 liradan ve 447 liradan alınan çeyrek altın 452 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ekim Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 279,90 TL

SATIŞ: 279,94 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 445,21 TL

SATIŞ: 455,30 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 887,63 TL

SATIŞ: 910,59 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.780,83 TL

SATIŞ: 1.815,61 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.839,00 TL

SATIŞ: 1.867,00 TL