Dolar ve euro ne kadar? 8 Ekim Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte 8 Ekim Salı döviz kuru...
Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 8 Ekim Salı döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,8092 TL
SATIŞ: 5,8126 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,3833 TL
SATIŞ: 6,3879 TL
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