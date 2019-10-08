Dolar ve euro ne kadar? 8 Ekim Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte 8 Ekim Salı döviz kuru...