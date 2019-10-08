  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ve euro ne kadar? 8 Ekim Salı döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Ekim Salı kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 8 Ekim Salı döviz kuru...

08.10.2019, 09:39

? Euro ne kadar? kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte 8 Ekim Salı ...

Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 8 Ekim Salı döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,8092 TL
SATIŞ: 5,8126 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,3833 TL
SATIŞ: 6,3879 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ve euro ne kadar? 8 Ekim Salı döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN