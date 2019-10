Rumların hesaplarını Yavuz bozacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’de çalışmalarına başlayacağını açıkladı. “Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir” diyen Dönmez, “Doğu Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz” dedi

Türkiye, uluslararası arenada yapılan baskı ve yıldırma çalışmalarına rağmen Doğu Akdeniz'de geri adım atmıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'hakkı olanı almak için' çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin sondaj gemileri çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda son müjde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında konuşan Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin de çok yakında çalışmalara başlayacağını ifade etti.



KARARLILIK VURGUSU



Petrol ve gazda arama ve üretim çalışmalarının hızlandırıldığını, denizlerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlatan Dönmez, "Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı ve ciddiyetini tüm dünyanın anlaması gerekiyor. KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Geçtiğimiz hafta Yavuz'un yeni bir seferde olduğunu, Güzelyurt-1'e doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir" ifadelerini kullandı.



MUTLAKA BULACAĞIZ



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklılığının Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, "Doğu Akdeniz'de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz. Türkiye, bölgesinin hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek bir ülkesidir. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan alıkoyamaz. Arayacağız, araştıracağız ve varsa, mutlaka bulacağız. Yerli teknolojiyle sınıf atlattığımız gemilerimiz ve gece gündüz milletimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bu konudaki öz yeterliliğimiz inşallah bizlere güzel günlerin kapılarını aralayacak" açıklamasını yaptı.



TEKNOLOJİ DEVRİMİ YAPILACAK



Türkıye'nin enerji sektöründe bir "rol model" olduğunu vurgulayan Fatih Dönmez, "Gelecek 3 yılda Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüyecek, enerji talebi de artacak. Her türlü teşvikleri hayata geçirmeye hazırız. Akkuyu ile nükleer teknolojiyle tanışmış olacağız. Rusya'nın üniversitelerine gönderdiğimiz gençlerimiz oradaki bilgiyi ülkemize taşıyor. İnşallah Türkiye bir teknoloji devrimi yaşamış olacak" diye konuştu.



ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI



Bakan Dönmez, yaklaşık 500 bin çalışanı olan enerji piyasası için, sektörden gelen talepler doğrultusunda Kasım ayının ikinci haftasının "Enerji Çalışanları Haftası" olarak kutlanacağını açıkladı.