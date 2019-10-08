Türkiye’den ‘yapay zeka’ hamlesi

Önümüzdeki 10 yılda küresel ekonomiye 16 trilyon dolarlık ek katkı yapması beklenen ‘Yapay Zeka’ teknolojisinde söz sahibi olmak isteyen Türkiye düğmeye bastı. Bakan Varank, TÜBİTAK bünyesinde kurulacak Yapay Zeka Enstitüsü’nün yılbaşında faaliyete geçeceğini söyledi

Türkiye ve Almanya yapay zeka alanında makine sanayisi, elektroteknik ve lojistik sektörlerini kapsayan işbirliğini sürdürüyor. Yapay zeka enstitüsünün kurulması için bu ay içerisinde bir ekip Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



GEBZE'DE KURULACAK



Yapay zekanın yeni meslekler, yeni büyüme modelleri zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getireceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti. Yapay zeka enstitüsünün yapay zeka alanında çekirdek projeler geliştirme ve akademide üretilen bilimsel çıktıları kamu ve özel sektörün hizmetine sunmada bir köprü vazifesi üstleneceğini vurgulayan Varank, enstitünün Gebze'deki TÜBİTAK MAM kampüsü içerisinde yer alacağı bilgisini de paylaştı. Enstitünün kadrosunda halihazırda yapay zeka alanında çalışan araştırmacıların da yer alacağını dile getiren Varank, enstitünün kurulmasıyla kadronun çok daha güçleneceğine dikkat çekti.



EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞECEK



Yapay Zeka Enstitüsü ile Türkiye'nin sahip olduğu büyük veri, yapay zeka başta olmak üzere, ileri teknoloji ve yöntemler kullanılarak ekonomik değere dönüştürülecek. Enstitü bir yandan yapay zeka alanında Ar-Ge çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da ülke ölçeğinde katma değer oluşturacak yapay zeka projelerini hayata geçirecek. Enstitü, verinin yönetimi, korunması, yayımı gibi konularda politikaların belirlenmesi ve standartların oluşturulmasında dikkate alınacak bilgi üretmesi hedefine de önemli katkı sunacak.



KONFERANSIN İKİNCİSİ SENEYE TÜRKİYE'DE



Geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen yapay zeka konferansının ikincisi önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenlenecek Bakan Varank, bilimsel ve teknolojik işbirliği alanında yeni projelerin hayata geçmesinin iki ülke için de büyük fırsatları ortaya çıkaracağını belirtti.

BETÜL USTA