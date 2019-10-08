Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine tavan fiyat belirlenmesi konusunda düzenlemeye gidildi
Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine tavan fiyat belirlenmesi konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı konusunda anlaşmaya vardı. Yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yurt içi uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek.
Uçak bileti fiyatları 450 TL’yi aşmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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