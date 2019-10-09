Ege iş dünyasında Volkswagen heyecanı

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da kuracağı dev fabrika İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şirketin yatırım için Manisa'yı tercih etmesinin, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da kuracağı dev fabrika İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şirketin yatırım için Manisa'yı tercih etmesinin, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yorgancılar, fabrikanın bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ve istihdam açısından da umut verici olduğunu vurguladı. Yorgancılar, "Bölgemizin seçilmesi bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu" dedi.