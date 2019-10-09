  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Ege iş dünyasında Volkswagen heyecanı

Ege iş dünyasında heyecanı

Ege iş dünyasında Volkswagen heyecanı
Giriş Tarihi: 9.10.2019

Alman otomotiv devi 'in 'da kuracağı dev fabrika İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı. () Yönetim Kurulu Başkanı , şirketin yatırım için Manisa'yı tercih etmesinin, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da kuracağı dev fabrika İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şirketin yatırım için Manisa'yı tercih etmesinin, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yorgancılar, fabrikanın bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ve istihdam açısından da umut verici olduğunu vurguladı. Yorgancılar, "Bölgemizin seçilmesi bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege iş dünyasında Volkswagen heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN