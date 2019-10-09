Kamuda iş sizi bekliyor

Bakanlıkların ve kamu kurumlarının personel alım ilanları yüzleri güldürdü. Başvuruda bulunup sınavları kazanacak 22 bine yakın genç devlet dairelerinde işbaşı yapacak

Kamuda istihdam edilmek üzere alınacak personel ile ilgili ilanlar art arda açıklanıyor. Bugüne kadar bakanlıkların yanı sıra bazı kamu kuruluşları ile üniversiteler alım için sayı ve şartları ilân ederken, çok önemli bir istihdam tablosu ortaya çıktı. Yetkililer, "Bu ayın sonuna kadar sürecek olan başvuruları kaçırmayın" çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı'na 12 bin sözleşmeli personel alımıyla başlayan süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 5 bin personel, Adalet Bakanlığına bin 300 hakim ve savcı adayı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iki bin komiser yardımcısı adayı ve 500 kadın özel harekât polisi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 100 kaymakam adayı, Sahil Güvenlik Komutanlığına 240 uzman erbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine ise 785 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı olmak üzere toplam 35 personel, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) 20 uzman yardımcısı alıyor. Üniversiteler sözleşmeli ve akademik personel alımına dair ilâna çıkmaya devam ediyor.



1300 HAKİM SAVCI ADAYI



Adalet Bakanlığı, 2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin adli yargı hakimi ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere bin 300 hakim ve savcı adayı alacak.



KADROLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ



TÜBİTAK Uzay Tekno. Araş. Enst...................... 28 kadro / 9 Ekim

Kültür ve Turizm Bakanlığı........................... 785 kadro / 9 Ekim

Aile Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı ......... 21 kadro / 9 Ekim

Orman Genel Md. Pilot /............................ ..... 4 kadro / 14 Ekim

TMSF ................................................................ 35 kadro/ 28 Ekim

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayı ....1.300 kadro/ 7 Kasım