Şehit yakınlarına eğitim yardımı ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına verilen eğitim-öğretim yardımı ödemeleri başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına verilen eğitim-öğretim yardımı ödemeleri başladı. Söz konusu yardımdan bu yıl 19 bin 462 kişinin faydalanacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özetle şunları söyledi: "Toplam 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim- öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek." İlköğretim öğrencilere 2 bin 076 lira, lise öğrencilerine 3 bin 115 lira , yüksek okul öğrencilerine ise 4 bin 153 lira yardım yapılıyor.