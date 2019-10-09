Yabancılar en güçlü alımı Eylül’de yaptı

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda Eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece Ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi.

BORSA İstanbul Pay Piyasası'nda Eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece Ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi. Borsa İstanbul verilerine göre, Borsa İstanbul'da Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 528 milyon dolarlık net satım yapan yabancı yatırımcılar Eylül'de bu satışların 311 milyon dolarlık kısmını geri aldı. Yabancı yatırımcının Eylül'deki 311 milyon dolarlık alışı, Ocak ayından bu yana en yüksek tutarlı alıma işaret etti. BIST 100 endeksi, bu alımlarla Eylül'de Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı. Yabancı yatırımcının Eylül'deki alımlarının, Ekim'de de devam edebileceği öngörülüyor.