Yatırımcılar gümüşe yöneldi

Son zamanlarda altınla paralel olarak yükselişe geçen gümüş, yatırımcılara da yeni fırsatlar sunmaya aday. Uzmanlar yatırımcıların, sanayi sektöründe de kullanılan gümüşe yöneldiğini belirtti

Son zamanlarda altınla paralel olarak yükselişe geçen gümüş, yatırımcılara da yeni fırsatlar sunmaya aday. Yatırımcıların, sanayi sektöründe de kullanılan gümüşe yöneldiğine dikkat çeken uzmanlar, "Gümüş değil, gümüş kontratı alın" uyarısında bulundu. Geçen Haziran ayında 14,4 ons/ dolar seviyesindeyken yükselişe geçen gümüş, şimdilerde 17-18 dolardan alıcı buluyor. Gümüşün geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'ın petrol saha ve tesislerine düzenlenen saldırı ve Ortadoğu'da yükselen tansiyon nedeniyle altınla birlikte yükselişe geçtiği belirtildi.

TIRMANIŞA GEÇTİ

Yıla 15,52 dolar/onstan başlayan gümüş, 28 Mayıs'ta yılın en düşük seviyesi olan 14,35 dolara kadar geriledikten sonra aynı altın gibi geçen Eylül ayında hızla tırmanışa geçti. Böylece altına ve gümüşe yatırım yapanlar aynı dönemde kazanmış oldu. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel de gümüşün onsunun altınla paralel olarak ilerlediğini, halen 17,5-18 dolardan işlem gören gümüşün yılı 20 dolar/ onstan tamamlamasını beklediklerini söyledi. Has gümüşün piyasada pek bulunmadığına dikkat çeken Baransel, "150 liraya aldığınız gümüşü, 30 liraya bozduruyorsunuz. Mesela bir gümüşün çeyreği yok bu nedenle altın gümüşe göre daha çok rağbet görüyor"dedi.

METİN BURMALI