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Akhisar’dan Köln’de köprüsü

Akhisar’dan Köln’de Volkswagen köprüsü
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyüğü özelliğine sahip 2019 Gıda ve İçecek Fuarına tam kadro çıkarma yapan Akhisar, 'da üretim yapacak için "tedarikçi köprüsü" kurulmasının temelini attı.

Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyüğü özelliğine sahip ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarına tam kadro çıkarma yapan Akhisar, Manisa'da üretim yapacak Volkswagen için "tedarikçi köprüsü" kurulmasının temelini attı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ile Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat önderliğinde, Akhisarlı firma temsilcisileri Türkiye milli standında yer aldı. Alhat fuarda bölgelerinde yetişen ürünlerin sergilendiği standın özellikle Almanlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi.

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