Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 10 Ekim Perşembe altın fiyatları...
Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 283,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,40 liradan, bin 866 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 887 liradan, 258,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262,30 liradan, bin 824 liradan alınan tam altın bin 844 liradan, 912 liradan alınan yarım altın 922 liradan ve 456 liradan alınan çeyrek altın 461 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Ekim Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 284,72 TL
SATIŞ: 284,77 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 454,17 TL
SATIŞ: 464,45 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 905,49 TL
SATIŞ: 928,91 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.816,67 TL
SATIŞ: 1.852,13 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.880,00 TL
SATIŞ: 1.906,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 10 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.