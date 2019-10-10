Altın fiyatları ne kadar? 10 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 10 Ekim Perşembe altın fiyatları...