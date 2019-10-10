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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Ekim kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Ekim döviz kuru...

10.10.2019, 09:15

Dolar ve euro bugün ne kadar? kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar oldu? merak ediliyor. İşte 10 Ekim Perşembe ...

Dolar bugün ne kadar? ABD ve Çin ticaret anlaşmazlığının çözüme kavuşturulmasına yönelik ilerleme konusunda karmaşık sinyaller verirken, dolar küresel piyasaların ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin temkinli kalmasıyla başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 10 Ekim Perşembe döviz kuru...

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