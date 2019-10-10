Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Ekim döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar oldu? merak ediliyor. İşte 10 Ekim Perşembe döviz kuru...