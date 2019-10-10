En lezzetli festivale ziyaretçi akını

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 'İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler' mottosuyla düzenlenen Gastronomi Festivali, lezzet düşkünlerine keyifli anlar yaşattı.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 'İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler' mottosuyla düzenlenen Gastronomi Festivali, lezzet düşkünlerine keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte yemek dünyasının ünlü isimleri; Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun yemek tarifleri ilgiyle izlendi. Ücretsiz festivali ziyaret edenler, keyifli atölyeler ile lezzet yolculuğuna çıkarken, uzman konukların sohbetleriyle gastronominin bilinmeyen yönlerini, tariflerin püf noktasını öğrenme şansını yakaladı. Festival, İzmir ve Egeli binlerce kişinin katılımıyla ziyaretçi akınına uğradı. MaviBahçe sadece alışverişin değil lezzetin de buluşma noktası oldu.