‘İzmir’deki binlerce KOBİ’yi destekledik’

İzmir’de açılış ve temel atma törenlerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “İzmir’deki KOBİ’lere bu yıl 65 milyon lira nakit sağladık” dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılışına ve Menderes'te Tekeli Organize Sanayi Sanayi Bölgesi'nde (İTOB) kurulacak olan Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Torbalı'da itfaiye araçları üreten bir fabrikayı ziyaret eden Varank, burada 'Lion' isimli havaalanı uçak yangınlarını söndüren aracın direksiyonuna geçti.



GÖSTERGELER CANLANDI



İzmir'deki binlerce KOBİ'ye sadece bu sene toplamda 65 milyon lira nakit destek verdiklerini açıklayan Varank, yine bu dönemde Menemen, Bağyurdu ve Torbalı'da 3 yeni OSB kurduklarını anımsattı. Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ilk Özel Endüstri Bölgesi'ni burada ilan ettik. İlimizdeki Socar Özel Endüstri Bölgesi ve Makine Münferit Yatırım Yeri, tam kapasiteyle üretime geçtiğinde, cari açığımızı yılda 2 milyar dolara yakın azaltacak." İzmir'de 4 teknopark ile 100'ün üzerinde Ar- Ge ve tasarım merkezinin kurulmasına bakanlığının öncülük ettiğini kaydeden Varank, "Sadece bu teknoparklarda 2 binin üzerinde araştırmacı çalışıyor. Buralarda geliştirilen ürünlerin ihracatı 140 milyon dolara ulaştı" diye konuştu. Ekonomiye ilişkin göstergelerin canlandığını vurgulayan Varank şöyle devam etti: "Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor. Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası'nın arkasında durun. Kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın."



DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ



Bakan Varank, Türkiye'nin Malezya'ya ihraç ettiği havalimanı yangın söndürme aracında direksiyon başına geçti. Varank, yerli üretim olan Lion için, "Bu aletleri yerli ve milli olarak, özel teşebbüs firmamız tasarlıyor ve dünyaya ihraç ediyor. Biz hükümet olarak bu tür firmaları destekliyoruz" dedi. Varank'a şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim tarafından plaket verildi.