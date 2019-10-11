Altın ne kadar? 11 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? merak ediliyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan altının fiyatları özellikle düğün sezonlarında daha da çok araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Ekim Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 283 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,20 liradan, bin 865 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 886 liradan, 258 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262 liradan, bin 822 liradan alınan tam altın bin 842 liradan, 911 liradan alınan yarım altın 921 liradan ve 456 liradan alınan çeyrek altın 461 liradan satıldı. İşte 11 Ekim Cuma altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 281,21 TL

SATIŞ: 281,26 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 450,85 TL

SATIŞ: 461,06 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 898,88 TL

SATIŞ: 922,13 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.803,40 TL

SATIŞ: 1.838,61 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.868,00 TL

SATIŞ: 1.896,00 TL