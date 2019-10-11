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Bakan 'tan cari denge açıklaması

Bakan Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması

11.10.2019, 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019,13:58

, ağustos ayında 2,6 milyar dolar ve 12 aylık dönemde 5,1 milyar fazla verilen cari denge performansıyla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından görüşlerini paylaşan Bakan Albayrak, başarılı performansın rekorlarla sürdüğünü belirterek " ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında 2,6 milyar dolar ve 12 aylık dönemde 5,1 milyar fazla verilen cari denge performansıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı

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