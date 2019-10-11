Gurur duyduk

İzmir’de BMC’nin Pınarbaşı tesislerinde ve Katmerciler’in fabrikasında yeni ürünleri inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bu teknoloji bizi ileriye taşıyacak” dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir programı kapsamında BMC'nin Pınarbaşı Tesisleri'nde ve Katmerciler'in fabrikasında incelemelerde bulundu. BMC tesislerinde Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından bilgilendirilen Bakan Varank, firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy'i kullandı. Uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon'u test eden ve firma tarafından üretilmiş Türkiye'nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracı Tulga'yı sürdü ve imzaladı.



"KAFA TOPU" OYUNU



Varank, "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekatı'nda da elimizi güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz." dedi. Varank, dünyada popüler hale gelen "Kafa Topu" adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketindeki genç çalışanları da ziyaret etti.



ZIRHLI DOZERE TAM NOT



Bakan Varank, savunma sanayisi şirketi Katmerciler'in İzmir Çiğli OSB'deki fabrikasını de ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilmek üzere zırhlandırılan mayına dayanıklı dozerleri yakından inceleyen Sanayi Bakanı Varank, "Böylesi yenilikçi şirketlerle güçlenen milli savunma sanayimiz ülkemiz geleceğinin güvencesidir, gurur duyuyoruz" diye konuştu.



ÜRÜN YELPAZEMİZİ GENİŞLETTİK



Bakan Varank'ın ziyareti sonrası açıklama yapan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, farklı zırhlı muharebe aracından zırhlı personel taşıyıcıya, uzaktan kumandalı insansız kara araçlarından TOMA'lara uzanan ürün yelpazesini, savunma lojistiğine yönelik ürünlerle genişlettiklerini ifade etti. Katmerci, "Yenilikçi yaklaşımımız, güçlü insan kaynağımız ve Ar-Ge Merkezimizle ülkemiz ve dost ülkeler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.