Oynaklık sınırlı kalacak

Türkiye’nin Suriye’deki harekatlarının yurt içi varlıklarda bozulmaya yol açmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, Barış Pınarı’nda da kur ve borsada oynaklığın sınırlı kalması bekleniyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini koruma maksadıyla 2016'dan bu yana Suriye'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği harekatların yurt içi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, Barış Pınarı Harekatı'nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı Ağustos 2016 döneminde dolar/ TL 2,92'ye kadar gerilerken, 2016'nın Ağustos ayında kurda yüzde 1'lik düşüş yaşandı. BIST 100 endeksinin 24 Ağustos 2016'da her ne kadar günü yüzde 1,6'lık düşüşle 76.116,31 puandan tamamlasa da sonraki iki günde kayıplarını telafi etmesi dikkati çekti. BIST 100 endeksi, 76.000 seviyelerinde dengelendi. Bu sonuçlar; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dolar/ TL'nin düşüş eğilimine girdiğini, BIST 100 endeksinin ise ilk etapta negatif tepki verse de sonraki günlerde kayıplarını kazanca çevirdiğini ortaya koydu.



BORSA REKOR KIRDI



Zeytin Dalı Harekatı sürecinde de borsa ve kur tarafında pozitif fiyatlamalar olması dikkati çekti. BİST 100 endeksi 22 Ocak 2018'de günü yüzde 1,81'lik artışla tamamladı ve yükseliş trendini sürdürerek 29 Ocak'ta 121.531,50 puanla tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL'nin Ocak 2018'de aylık bazdaki düşüşü ise yüzde 0,91 oldu. Barış Pınarı Harekatının duyurulmasının ardından BIST 100 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederken, dolar/TL tarafında da 5,88 seviyelerinin test edildiği görüldü. Uzmanlar, ilk andaki negatif etkilerin kısa sürdüğünü ve TL varlıklarda pozitif fiyatlamaların öne çıktığını belirterek, bu durumun kur ve borsa cephesinde dayanıklılığın bir kanıtı olduğunu söyledi.



YERLİLER DOLAR SATTI



Gün içi likit piyasada dolar en son 19 Haziran'da 5.87 seviyesinin üzerinde işlem görmüştü. Son iki gündür özellikle yerli yatırımcıların yüklü miktarda döviz satışına başladığı belirtiliyor.



KISA VE ORTA VADEDE POZİTİF KARŞILANACAK



ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek yıl ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve azil sürecinin baskısı altında iç siyasete yönelik verdiği mesajların bu operasyonda öne çıktığını ifade eden uzmanlar, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlamak için attığı adımların, piyasalar tarafından anlık tepkiler dışında kısa ve orta vadede pozitif karşılanmasının beklenebileceğini söyledi.