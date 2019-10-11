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Rafineri tam kapasite çalışıyor”

“STAR Rafineri tam kapasite çalışıyor”
Giriş Tarihi: 11.10.2019

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, rafinerinin Ağustos ayından bu yana tam kapasiteye çıktığını belirterek, "Bu yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla 5,5 milyon ton ham petrol işledik. Beyaz ürün verimliliğimiz dünya standartlarında en yüksek seviyelerde. Yüzde 91,5'in üzerinde verimlilikle çalışıyoruz." dedi. İlter, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, rafineride öngördüklerinden daha fazla motorin ürettiklerini ifade etti. İlter, "Şu anda ikinci petrokimya yatırımının fizibilite çalışmaları tamamlandı, temel mühendislik çalışmaları devam ediyor. Bu proje için 1,8 milyar dolar seviyesinde bir yatırım öngörüyoruz" diye konuştu.

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