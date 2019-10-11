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'den yolculara önemli uyarı

THY'den yolculara önemli uyarı

11.10.2019, 20:38

(), bazı kanalları ve sitelerinde kendilierini uçaklarda unutulan eşyaları satanlar olarak gösteren kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

THY'nin resmi internet sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla bir uyarı yayınlandı.

Uyarıda, bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.

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