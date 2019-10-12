Garantili kurslarla 120 bin kişiye iş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ağırlık vereceklerini belirterek, bu konuda ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği yapılacağını söyledi

Hükümet, Yeni ekonomi Programı'nda gençliğe yönelik politikalara ağırlık verirken, istihdam seferberliği için yerel aktörler devreye alınacak, iş garantili kurs ve eğitim programlarına ağırlık verilecek. Türkiye İş Kurumu'nun iş garantili ücretsiz kursları ile iş başı eğitim programları 120 binin üzerinde gence iş kapısı açtı.



3 MİLYON 240 BİN İSTİHDAM



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ağırlık verilmesini isterken bu konuda ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıklarken "ekonomik aktivitedeki toparlanma ile işgücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşme kaydedeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Program süresinde 3 milyon 240 bin istihdam yaratılacak. Hükümet, 2019 yılını yüzde 12.9'luk bir işsizlik oranı ile kapattıktan sonra, işsizlik oranını 2020'de yüzde 11.8'e, 2021'de yüzde 10.6'ya ve 2022'de 9.8'e düşürmeyi hedefliyor. Bu süreçte iş garantili programlara ağırlık verilecek.



İŞLETMELERE 8 MİLYARLIK DESTEK



İstihdam garantili işlere yönelik teşvikler güçlendirilirken, iki yıl iş garantisi veren işletmelere 8 milyar liranın üzerinde destek sağlanacak. Birçok il ve ilçede açılan girişimcilik eğitim programları ile kendi işini kurmak isteyen gençlere eğitim veriliyor. Bu kurslarda alınan eğitim sertifikası ile KOSGEB'den 50 bin liralık ödemesiz hibe imkânından yararlanılabiliyor. Öte yandan dijital ortamda mesleki rehberlik uygulamasına da başlandı.

HAZAL ATEŞ