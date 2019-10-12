Kula OSB’ye 94 milyon liralık yatırım

Türkiye'nin ısı yalıtım sektöründeki öncü üreticilerinden Efesan Mühendislik, Kula Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 94 milyon liralık yatırım yapmak için ön protokol imzaladı.

Türkiye'nin ısı yalıtım sektöründeki öncü üreticilerinden Efesan Mühendislik, Kula Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 94 milyon liralık yatırım yapmak için ön protokol imzaladı. Yatırımla 400 kişiye istihdam sağlanacak. Kula OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın kalkınması için sanayi yatırımlarının artmasına yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını belirtti.

TAŞ YÜN ÜRETİMİ

Tosun, "Kula OSB'de yer almak ve ilçemize 94 milyon liralık yatırım yapmak isteyen Efesan Mühendislik firması ile ön yatırım protokolü imzaladık. Yatırım gerçekleştiğinde Kula'da 400 kişiye istihdam sağlanacak" dedi. Efesan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Nişancı ise "Yılda 39 bin metre küp taş yünü üreteceğiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK