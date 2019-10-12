  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kula OSB’ye 94 milyon liralık yatırım

’ye 94 milyon liralık yatırım

Kula OSB’ye 94 milyon liralık yatırım
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Türkiye'nin ısı yalıtım sektöründeki öncü üreticilerinden Efesan Mühendislik, 'nde () 94 milyon liralık yatırım yapmak için ön protokol imzaladı.

Türkiye'nin ısı yalıtım sektöründeki öncü üreticilerinden Efesan Mühendislik, Kula Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 94 milyon liralık yatırım yapmak için ön protokol imzaladı. Yatırımla 400 kişiye istihdam sağlanacak. Kula OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın kalkınması için sanayi yatırımlarının artmasına yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını belirtti.

TAŞ YÜN ÜRETİMİ

Tosun, "Kula OSB'de yer almak ve ilçemize 94 milyon liralık yatırım yapmak isteyen Efesan Mühendislik firması ile ön yatırım protokolü imzaladık. Yatırım gerçekleştiğinde Kula'da 400 kişiye istihdam sağlanacak" dedi. Efesan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Nişancı ise "Yılda 39 bin metre küp taş yünü üreteceğiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kula OSB’ye 94 milyon liralık yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN