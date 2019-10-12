‘Piyasa olumsuz etkilenmeyecek’

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatını değerlendiren analistler döviz ve pay piyasalarında oynaklığın sınırlı kalabileceğini tahmin ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatını değerlendiren analistler döviz ve pay piyasalarında oynaklığın sınırlı kalabileceğini tahmin ediyor. Finans analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, "Pay piyasalarında yukarı hareketin devamı adına global tarafta borsa hareketlerine de bağlı olarak 200 günlük üssel ortalamanın da içinde olduğu 97.000- 98.500 desteği önemli olacak ve gelecek tepkilerde 100.000'in üzerinde tekrar kalıcı olunması durumunda satışların alımlarla dengelenme ve tekrar yükselişe geçme olasılığı masada kalacaktır" dedi.



5.85 SEVİYESİNDE



Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de, dolar/TL işlemlerinde 5,8550 seviyesinin üzerinde lira baskılanmasının teknik olarak 5,95- 6,00 bölgesine kadar devam edebileceğini dile getirdi. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyona tek taraflı bir bakış açısıyla tamamen karşı çıkmadığına ancak Washington'da ona yakın isimlerin operasyonu eleştiren açıklamalarının olduğuna dikkati çekti.