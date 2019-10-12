Tarihi zirve görüldü

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Ağustosta 5 milyar doları aşan fazlayla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Ağustosta 5 milyar doları aşan fazlayla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke ekonomisinin yüksek büyüme sergilediği 2010 ve 2011 yıllarında yıllıklandırılmış cari açık kademeli olarak artarak Ekim 2011'de 76,1 milyar dolarla tarihi zirvesine çıkmıştı. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve ülke ekonomisindeki büyümenin tekrar tarihi ortalamalara çekilmesiyle yıllıklandırılmış cari açık Kasım 2012'de 50 milyar doların altına geriledi. Yıllıklandırılmış cari açık geçen yılın Mayıs döneminde 57,9 milyar dolara kadar yükselirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de kamuoyuna açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında başlayan ekonomideki "yeniden dengelenme süreci"yle beraber cari açıkta gerileme etkisini gösterdi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI



Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle dış ticaret açığında daralma görülürken, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış yaşandı. Yıllıklandırılmış cari açık 12 ay boyunca (Haziran 2018-Mayıs 2019) kademeli olarak azalarak 57,9 milyar dolardan 1,2 milyar dolara geriledi. Son üç dönemdir de yıllıklandırılmış bazda cari fazla görülüyor. Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde sırasıyla 1,2, 4,5 ve 5,1 milyar dolarlık cari fazla verildi. Böylece Ağustostaki 5,1 milyar dolar, Merkez Bankası'nın veri setine göre en yüksek yıllıklandırılmış cari fazla olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar oldu.