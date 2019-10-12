TMO kuru incir alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üretici fiyatlarındaki istikrarsızlığın giderilmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuru incir alımıyla görevlendirildi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üretici fiyatlarındaki istikrarsızlığın giderilmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuru incir alımıyla görevlendirildi. Bu kapsamda kurum, ilk defa kuru incir alımı gerçekleştirecek. TMO'nun A1 kalite kuru incir alım fiyatı kilogram başına 18 lira olacak. Kalitesine göre kuru incir TMO alım fiyatları değişiklik gösterecek.



GERMENCİK VE NAZİLLİ'DE



TMO, kuru incir alımlarını TARİŞ İncir Birliği ile yaptığı protokol kapsamında gerçekleştirecek ve alımlar 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kuru incir alımları, TARİŞ İncir Birliğine bağlı Germencik ve Nazilli incir kooperatiflerinin depolarında gerçekleştirilecek. TARİŞ üyesi olmayan üreticilerden de alım yapılacak ancak üretici dışındaki kesimlerden (tüccar ve benzeri) alım olmayacak. Ürün bedeli ödemeleri ürün tesliminden sonra en geç 10 gün içinde TARİŞ tarafından üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Rutubet oranı yüzde 22'ye kadar olan ürünlerin alımı yapılacak ve boşaltma ücreti alınmayacak. Ürün teslimatları sadece ürün sahipleri tarafından yapılabilecek. Kurum tarafından yalnızca 2019 mahsulü kuru incirler satın alınacak.