Yeni rekorla 5,1 milyar dolar cari fazla verdik

Bakan Berat Albayrak, “Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz’daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı. Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyurulan Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. ALBAYRAK, şunları kaydetti: "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."