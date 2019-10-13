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Araçta kışlık bakım tasarruf sağlıyor

Araçta kışlık bakım tasarruf sağlıyor
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Araçlardaki kış bakımlarının zamanın yaklaştığını dile getiren uzmanlar, bakımların önemine dikkat çekti. Mekanik ustası , motor bakımları yapılmayan araçların daha fazla yakıt tükettiğini aktardı.

Araçlardaki kış bakımlarının zamanın yaklaştığını dile getiren uzmanlar, bakımların önemine dikkat çekti. Mekanik ustası Mecit Bedir, motor bakımları yapılmayan araçların daha fazla yakıt tükettiğini aktardı. Lastikler konusunda da tavsiyelerde bulunan Bedir, "Bir lastiğin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın 4 yıl ömrü vardır. Lastiklerin dişleri düzgün olabilir fakat eski lastikler tehlike oluşturabilir" dedi. Motor bakımlarının önemine dikkat çeken Mecit Bedir, "Bu işlemin içinde; motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresi vardır. Araç benzinli ise benzin filtrelerinin mutlaka değişmesi gerekiyor. Bakımları tam olan bir aracın yakıt harcaması her zaman için düşük seviyededir" diye konuştu.

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