Bergama ‘serbest bölge’ ile kazanacak

İzmir’in Bergama ilçesinde kurulması planlanan serbest bölge, 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, “Yatırımcılar da Çanakkale köprüsünü kullanarak Avrupa’ya çok hızlı bir şekilde mallarını sevk edebilecek” dedi

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulması planlanan serbest bölge ile ilgili, 20 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Güler, "Yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ihracatımız da artacak" dedi.



"İLK ADIMI ATIYORUZ"



Kurulması planlanan serbest bölge ile seçilmiş sektörlerde yerli ve yabancı yatırımcıları çekeceklerini belirten Güler, "İzmir'in kuzey aksı ihracat için çok iyi bir bölge. Buraya yatırım yapanlar, devletimizin yaptığı Çanakkale köprüsünü de kullanarak Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde mallarını sevk edebilecek. Yatırımcı için de uygun bir bölge olacak" diye konuştu. Serbest bölgelerin katma değeri yüksek, ihracata dayalı üretim sektörlerini çekmek üzere kurulmuş teşvikli bölgeler olduğunu hatırlatan Güler, "Her yıl ortalama yüzde 5 büyümemiz lazım ki bugünkü işsizlerin üzerine yeni işsizler gelmesin. Büyümek için de yatırımcının gelebileceği ve yatırım yapabileceği yerler hazırlamak lazım. Serbest bölgelerde bu, işletici şirket tarafından yapılıyor. Serbest bölgeleri İzmir'de Anadolu'nun batı yakasında çoğaltmak lazım. Biz de onun ilk adımlarını atıyoruz" dedi.



"DEVLET YATIRIMINI YAPTI, SIRA BİZDE"



Bergama'ya kurulacak serbest bölge için sürecin başladığını dile getiren Güler, arazinin yatırımcıya hazır hale getirilmesi için 2 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti. Bergama'nın lojistik açıdan yatırımcı için cazip bir bölge olacağını söyleyen Güler, "İzmir'in kuzey aksının limanlara yakınlığı, hem yeni yapılan otoyolla bağlantısının olması hem de 2023'de bitirilecek olan Çanakkale köprüsü önemli bir faktör. Devlet bütün bu yatırımları yaptı. Biz de yatırımcı için arazi geliştirip serbest bölge kapsamında yatırımcıyı bir an önce getirmek durumundayız. Yola çıktık, inşallah iyi olacak" ifadelerini kullandı.