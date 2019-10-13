Elektronik çek dönemi başlıyor

AK Parti’nin bu ay içinde TBMM Başkanlığı’na sunmayı planladığı yasa teklifi ile elektronik çek ve bono uygulaması başlayacak. Teknolojik gelişmeleri dikkate alarak ve çekte sahteciliği önleme amacıyla elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacak düzenlemenin Meclis gündemine getirilmesinde son viraja girildi.

Sistem, bankacılık hizmetleri kapsamında çalışacak. Cep telefonu, ATM, ithalat-ihracat, internet uygulamaları ve e-ticarette kullanılabilecek elektronik çek ile Türkiye'de yaygın şekilde finansman aracı olarak kullanılan çekte sahteciliğin önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı'nca ön çalışması yapılan düzenleme taslağında 25 bin TL ve üzeri miktarlar için elektronik çek kullanımının zorunlu tutulduğu, ancak geçiş sürecinin daha sancısız atlatılabilmesi için bu zorunluluktan ve limit uygulamasından vazgeçildiği öğrenildi.

MECLİS'E SUNULACAK

Milliyet'in habherine göre teknolojik gelişmeleri dikkate alarak ve çekte sahteciliği önleme amacıyla elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacak düzenlemenin Meclis gündemine getirilmesinde son viraja girildi.

Ticaret Bakanlığı'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı elektronik çek ve bonoya ilişkin düzenleme taslağını bu hafta içinde AK Parti Meclis Grup Yönetimi'ne iletmesi bekleniyor. Grup başkanvekilleri ve ekonomi kökenli vekillerin yer alacağı bir heyetçe incelenecek taslak, yapılan değerlendirmelerin ardından son şekli verilecek yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

2020'DE BAŞLAYACAK

AK Parti'nin, 2020 bütçesine ilişkin yoğun mesaisine başlamadan önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'ndan geçirmeyi planladığı düzenlemenin 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girmiş olması hedefleniyor.

Yeni sistemde bankacılık hizmetleri kapsamında çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale gelecek. Elektronik çekte, elektronik ibraz başlangıç tarihi, çek sahibinin güvenli elektronik imzası veya elektronik kimlik doğrulama yöntemiyle oluşturulan kimlik kaydı bulunacak. Elektronik çekler muhatap bankanın sistemi üzerinden düzenlenecek veya ciro edenin hesabının bulunduğu bankanın sistemi üzerinden ciro edilecek. Lehtar ve lehine ciro edilen, hesabının bulunduğu herhangi bir bankanın sistemi üzerinden ve en geç elektronik ibraz başlangıç tarihine kadar onay verebilecek. Buradaki onay ise, zilyetliğin devri niteliğinde olacak.

DENEME SÜRESİ VERİLECEK

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, bakanlıkça hazırlanan ilk taslakta süreç içinde bazı konular revize edildi. Taslağın ilk halinde 25 bin TL ve üzeri miktarlar için elektronik çek kullanımı zorunlu tutuluyordu. Yapılan değerlendirmeler sonucu belli bir miktar üstü için kullanım zorunluluğundan vazgeçildi.



AK Partili bir kurmay, Milliyet'e "Taslağın ilk halinde 25 bin TL üstü için elektronik çek zorunlu tutuluyordu. Şimdi bunu zorunlu olmaktan çıkarıyoruz. Kademeli bir geçiş öngördük. Zaman içinde isteğe bağlı olarak herkes elektroniğe geçecektir zaten. Bu süreçte de isteyen elektronik çeki denesin, kullansın diye limiti de kaldırıyoruz. İsteyen 5 bin lira için de olsa elektronik çek kullansın istiyoruz" bilgisini aktardı.