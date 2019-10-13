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Gayrimenkulde teknoloji dönemi

Gayrimenkulde teknoloji dönemi
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Tüm  () tarafından düzenlenen Prop-Tech etkinliğinde, 400'e yakın gayrimenkul danışmanı teknoloji firmalarıyla bir araya geldi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Prop-Tech etkinliğinde, 400'e yakın gayrimenkul danışmanı teknoloji firmalarıyla bir araya geldi. TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "360 derecelik sanal turlarla müşterilerimiz dünyanın neresinde olursa olsun, bütün gayrimenkulleri gezdirebiliyoruz. TÜGEM'in amacı; geleceğe ışık tutmak. 2019 yılında TÜGEM'in yapmış olduğu etkinliklere 5 bine yakın meslektaşımız katıldı. Bu da meslektaşlarımızın geleceğe hazırlandığını gösteriyor" dedi.

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