Gayrimenkulde teknoloji dönemi

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Prop-Tech etkinliğinde, 400'e yakın gayrimenkul danışmanı teknoloji firmalarıyla bir araya geldi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Prop-Tech etkinliğinde, 400'e yakın gayrimenkul danışmanı teknoloji firmalarıyla bir araya geldi. TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "360 derecelik sanal turlarla müşterilerimiz dünyanın neresinde olursa olsun, bütün gayrimenkulleri gezdirebiliyoruz. TÜGEM'in amacı; geleceğe ışık tutmak. 2019 yılında TÜGEM'in yapmış olduğu etkinliklere 5 bine yakın meslektaşımız katıldı. Bu da meslektaşlarımızın geleceğe hazırlandığını gösteriyor" dedi.