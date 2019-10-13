Girişimciler Adnan Menderes’te buluşuyor

TAV Havalimanları ve Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlıyor. "Airport Startup Day", Türkiye ve Fransa'dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri buluşturacak.

TAV Havalimanları ve Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlıyor. "Airport Startup Day", Türkiye ve Fransa'dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri buluşturacak. 17 Ekim'de Adnan Menderes Havalimanı'ndaki etkinliğin Türkiye ayağına katılacak 15 girişim, uluslararası jüri tarafından belirlendi. Yine jüri tarafından belirlenen iki şirket, RebelRoam ve Further Network ise 15 Ekim'de Paris'te düzenlenecek etkinliğe katılacak. Fransa'dan iki şirket de İzmir'e gelecek. Yolcuların, ziyaretçilerin oyları ve jüri değerlendirmelerine göre dört girişim ödüllendirilecek.