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ihracatında hedef 125 milyon dolar

Nar ihracatında hedef 125 milyon dolar
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Yönetim Kurulu Başkanı , verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdikleri narda, bu yıl 125 milyon dolarlık beklediklerini söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdikleri narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi. Uçak, "Geçen yıl 68 ülkeye ihracatımız var. Bu yılda inşallah iyi olacağını ümit ediyoruz. Narlarımızın kalitesi güzel. Hava şartları çok iyi gidiyor. Tahminimize göre geçen yılın üzerine 10 milyon dolar koyacağız. Uzakdoğu üzerinde çalışmalarımız var" dedi.

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