THY 100 ton atığı dönüştürdü

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nde son rekor Türk Hava Yolları’ndan geldi. Devasa bir çalışma yürüten THY, havadan 61 ton hurda demir/çeliği de ekonomiye kazandırdı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, kısa sürede de dünya çapında bir başarı yakalayan 'sıfır atık projesi'nde rekorlar sürüyor. Türk Hava Yolları (THY), son bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü. Gökyüzünün lideri THY, Türkiye'de kurumsal anlamda atık dönüşümünün de lideri oldu. Tüm firma, şirket ve iştirakleri ile THY, gökyüzünde tabir yerindeyse yakıttan yemeğe, atık yağdan oyuncağa kadar hemen her şeyi dönüştürüyor. Yürüttüğü atık dönüştürme çalışmaları ile uluslararası havayolu şirketleri arasında birinci sırada olan THY;



- 71 ton cam ambalaj (86 ton cam ham madde tasarrufuna eşit),

- 29 ton plastik (474 varil petrol tasarrufuna eşit),

- 1274 ton kağıt ambalaj (21 bin 668 ağaca eşit) ayrıştırdı.

- Tehlikeli atıkların dönüşümü ile 35 futol sahası kadar (7 adet B737-800 hacmine eş atık) toprak kurtarıldı.

- Tehlikesiz atıkların dönüşümü ile 1035 ağacın kesilmesi önlendi.

- Atık yağlar ile 704 adet olimpik yüzme havuzu kadar su kurtarıldı.

- Bu ayrıştırma ile 21 bin 668 ağacın kesilmesi önlendi, 474 varil (75 ton) petrolün, 86 ton ham maddeni tasarruf sağlandı, 233 ton sera gazının doğaya salınımı engellendi ve 8402 kw enerji tasarrufu sağlandı.



YENİ EVİNE DE 'ATIKSIZ' TAŞINDI



THY, Atatürk Havaalanı'ndan yeni evi İstanbul Havaalanı'na taşınırken de 'sıfır atık'ta alkışlanacak bir başarıya imza attı. Türk Hava Yolları'nın büyük göç sırasında oluşan tüm atıkları; 30 kg kağıt karton, 18,8 kg plastik ambalaj, 480 kg evsel atık, 470 kg metal ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece THY, yeni evine tertemiz bir şekilde taşındı.



"PROJELERİMİZ DOĞAYA OLAN SAYGIMIZI ORTAYA KOYUYOR"



THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Dünyada başka hiçbir havayolunun uçuş ağı Türk Hava Yolları kadar zengin bir coğrafyayı kapsamıyor. Dünyamızın bir parçası olan bu eşsiz güzelliklerin ışıltısını kaybetmemesi için iş süreçlerimizde sürdürülebilir adımlar atıyoruz. Tüm iştiraklerimiz ile yerde ve gökte hayata geçirdiğimiz projelerimiz doğaya olan saygımızı ortaya koyuyor" dedi.

TÜLAY CANBOLAT