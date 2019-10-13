Türk su ürünleri Köln’de tanıtıldı

Türkiye'nin ihracatta önde gelen sektörlerinden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Fuarı'nda görücüye çıktı.

Türkiye'nin ihracatta önde gelen sektörlerinden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Fuarı'nda görücüye çıktı. İki yılda bir düzenlenen fuara katılan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde Türkiye'nin potansiyelini ithalatçılara aktararak ürünlerini tanıttı. Anuga Fuarının bu yıl 100. yılını kutladığı bilgisini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, "Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak hedefimizi 3 milyar dolardan, 3.5 milyar dolar şeklinde yukarı yönlü revize ettik" diye konuştu. FUARA bu yıl 107 ülkeden 7 bin 590 firma katılırken, Türkiye 317 firma ile temsil edildi.