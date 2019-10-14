Denizli’den 22 ülkeye akülü araç satılıyor

DENİZLİ'DE üç çocuk babası elektrik ustası Tahir Öztürk (51) 2011'de Denizli Büyükşehir Belediyesinin akülü araç ihalesini kazandıktan sonra hızla büyüdü ve dünyaya açıldı

DENİZLİ'DE üç çocuk babası elektrik ustası Tahir Öztürk (51) 2011'de Denizli Büyükşehir Belediyesinin akülü araç ihalesini kazandıktan sonra hızla büyüdü ve dünyaya açıldı. Öztürk, sekiz yıldır dünyanın farklı 22 ülkesine akülü araçlar, faytonlar ve gezi araçları ihraç ediyor. İşyerinde sekiz kişiye istihdam sağlayan Öztürk, Türkiye'de en büyük üretim parkuruna sahip olduklarını söyledi. Öztürk, "Sahil kesimlerine, alışveriş ve eğlence merkezlerine yüzde 95'i yerli akülü özel araçlar üretiyoruz. Ürettiğimiz araçlar sekiz saatlik şarjla yaklaşık 10 saat çalışıyor" dedi.

HASAN DURNA (ÖZEL)