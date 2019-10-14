Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar düştü mü? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar ve euro yeni haftada ne kadar oldu? merak ediliyor. İşte 14 Ekim Pazartesi döviz kuru...