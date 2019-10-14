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? Euro ne kadar? 14 Ekim Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Pazartesi döviz kuru...

14.10.2019, 09:13

? Euro ne kadar? Dolar düştü mü? soruları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar ve euro yeni haftada ne kadar oldu? merak ediliyor. İşte 14 Ekim Pazartesi ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar veya euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz kurundaki gelişmeleri merak ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 14 Ekim Pazartesi döviz kuru...

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