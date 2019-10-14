Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar düştü mü? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar ve euro yeni haftada ne kadar oldu? merak ediliyor. İşte 14 Ekim Pazartesi döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar veya euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz kurundaki gelişmeleri merak ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 14 Ekim Pazartesi döviz kuru...
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