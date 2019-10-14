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Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Müdürü , engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteği verildiğini söyledi.

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteği verildiğini söyledi.

SERTİFİKA VERİLECEK
İŞKUR tarafından işini kurmak isteyen engellilere 50 bin liraya, eski hükümlülere 38 bin 370 liraya kadar hibe desteği verildiğini dile getiren Terzi, işini kurmak isteyenleri İŞKUR'a davet etti. Desteklerden faydalanmak isteyenler için öncelikli girişimcilik eğitim programı düzenleneceğini belirten Terzi, "Projemizden faydalanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerimizin emekli olmamaları, engellilerimizin en az yüzde 40 sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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