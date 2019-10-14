Girişimciler cesur olmalı

Denizli'de yaşayan Özgür Cengiz, İŞKUR ve KOSGEB'in düzenlediği Denizli Ticaret Odası (DTO) ev sahipliğinde yapılan 'Girişimcilik Eğitimi'ni başarı ile tamamladı.

DENİZLİ'DE yaşayan Özgür Cengiz, İŞKUR ve KOSGEB'in düzenlediği Denizli Ticaret Odası (DTO) ev sahipliğinde yapılan 'Girişimcilik Eğitimi'ni başarı ile tamamladı. Cengiz, KOSGEB'den aldığı 10 bin hibe kredi ile cep telefon tamiri, bakım, ana kart tamiri ve aksesuar satışı yaptığı işyerini açtı. 2016 yılında girişimcilik eğitimini aldığını, bir yıl sonra kendi iş yerini açmak için KOSGEB'e proje yazdığını anlatan Cengiz, "Bir arkadaşımdan girişimcilik eğitimi verildiğini ve KOSGEB'in işyeri açmak isteyenlere hibe kredi verdiğini duymuştum. Ticaret Odası'na başvurdum. Eğitime başladım ve başarıyla tamamladım" dedi.

PROJE HAZIRLADIM

Sertifikasını aldıktan sonra KOSGEB'ten kredi almak için proje hazırladığını belirten Cengiz, "Kendi işyerimi yıllardır emek verdiğim cep telefonu tamiri, bakımı ve aksesuar satışıyla ilgili açmak istedim. Projemi yazıp teslim ettim, kabul edildi. İşyerini kiraladım. İlk etapta aldığım 10 bin TL'lik hibe krediyle cep telefonu tamirinde kullanılan cihazları, işyerimin mobilyalarını, dolapları, masaları ve rafları yaptırdım. Kendi işimin patronu oldum.

Eğitimini başarıyla tamamlayıp işinin patronu olan Özgür Cengiz, "İş kurup patron olacaklar sektörü iyi analiz etmeli. Devletin kurumları kendi işini kurmak isteyenlere destek veriyor" dedi



Yıllarca başkalarının yanında çalıştıktan sonra kendi işyerine sahip olmak çok güzel bir duygu" dedi. Kendi işini yapmak isteyenlere 'cesur olun' çağrısında bulunan Cengiz, "Benim gibi girişimciler mutlaka çok cesur olmalı. Devletin kurumları kendi işini kurmak isteyenlere destek veriyor" dedi.

HASAN DURNA (DENİZLİ)