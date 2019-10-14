‘İzmir turizmi yeni yıla umutla girecek

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre, İzmir turizmi yılın ilk dokuz ayında ziyaretçi sayısını yüzde 14 arttırdı.

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre, İzmir turizmi yılın ilk dokuz ayında ziyaretçi sayısını yüzde 14 arttırdı. 2019 yılında ivmelenen İzmir turizmi, dokuz aylık dönemde 1 milyon 628 bin 275 ziyaretçi ağırladı. İflas eden Thomas Cook'un açığının diğer tur operatörlerince kapatılacağına inandığını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "2019'da ivme yakaladık, 2020'ye umutla gireceğiz" dedi.