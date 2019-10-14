Kenevir üretim merkezi olacağız

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin otomobil sektöründen ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanılan ve ilçede bu yıl ilk defa hasadı yapılan kenevirde merkez olması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin otomobil sektöründen ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanılan ve ilçede bu yıl ilk defa hasadı yapılan kenevirde merkez olması hedefleniyor. Kaymakam Yunus Emre Altıner, "Burası bir kenevir merkezi olabilir ama her alana ruhsat ve izin vermek istemiyoruz" diye konuştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de çiftçiye ek bir gelir olacağı için mutlu olduklarını ifade etti.