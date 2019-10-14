Küçük işletmelere ticarileşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lere farklı destek programları uygulandığını belirtti. Esnafın işini büyütmesi için verilen finansman desteğinin ise 10 milyara ulaşması bekleniyor

Türkiye, ekonominin her alanında büyük bir dönüşüme sahne oluyor. Küçük işletmelerin üretkenliğini artıran, ölçek sorunlarını çözen, finansmana erişimi kolaylaştıran, vergi indirimlerini daha geniş alanlara yayacak düzenlemeler devreye giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lerin ekonomideki payını ve rekabet gücünü artırmak için 20'ye yakın farklı destek programı uygulandığını belirterek, "İşletmelerin desteklerle rekabetçi işletmelere dönüşmesi hedefleniyor. Girişimcilik, istihdam, cari açığın azalması, ihracat, büyük işletme-KOBİ işbirliği gibi gözle görünür sonuçlar doğurması bekleniyor" dedi.

TAHSİS EDİLİYOR

Yıl sonuna kadar yaklaşık 200 bin esnafın işini büyütmesi için verilen finansman desteğinin 10 milyara ulaşması bekleniyor. Bakan Varank, KOSGEB kredi tahsislerinin nesnel ve adil şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Destek programları kapsamında yaklaşık 70 bin işletmeye 1.30 milyar lira tutarında destek verildi. Girişimcilik destek programı, KOBİ gelişim destek programı, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programı gibi programlar bulunuyor" dedi.



KREDİ GARANTİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR

Kredi garanti sistemi geliştirilerek girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak. Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacak. KOBİ'lerin ihracat içindeki payı yüzde 60'a çıkarılacak.



NELER YAPILACAK?

KOBİ'lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle kuracakları kümelenme işbirliklerine destek sağlanacak. Danışmanlık destek programı başlatılacak. Teknoloji transferi için stratejik alanlarda uluslararası şirket satın alma hibe desteği mekanizması güçlendirilecek.

HAZAL ATEŞ