Küresel fonlardan altına rekor yatırım

DÜNYA genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel altın fonları, yılbaşından bu yana 368 ton altın aldı.

DÜNYA genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel altın fonları, yılbaşından bu yana 368 ton altın aldı. Küresel ekonomide süregelen genişleyici para politikası ile ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, Eylülde küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 3,9 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı, Eylülde bir önceki aya göre 75,2 ton artış gösterdi. Böylece fonların portföylerindeki altın miktarı, son 4 ayda kesintisiz artarak yılbaşından bu yana yüzde 13,4 yükseldi.

ABD VE AVRUPA ÖNDE

Rapora göre, Kuzey Amerika fonları 62 tonla Eylülde altın alımında lider olurken, bu fonlara yaklaşık 3,1 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti. Avrupa fonları ise geçen ay 7,7 ton altın aldı. Bu artışta başı 31 Ekim'deki Brexit kararını bekleyen İngiltereli yatırımcılar çekti. Ülkeler bazında para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,1 milyar dolarla ABD aldı.